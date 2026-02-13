Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве на 30% выросла популярность школьных театров, сейчас в них занимаются более 30 тысяч юных артистов. Об этом рассказала директор Московского центра воспитательных практик Мария Андрианова.

"В столице стартовал четвертый сезон фестиваля-конкурса "Живая сцена" – главное ежегодное событие Содружества школьных театров города Москвы. Сегодня оно объединяет более 900 театральных объединений по всему городу", – приводит слова Андриановой столичный департамент образования и науки.

Фестиваль представлен двумя направлениями: "Благосклонная Талия" и "Школьная Мельпомена". В первой категории участвуют все школьные и студенческие театры, а коллективы делятся своим опытом.

Во втором направлении объединяют конкурсные показы спектаклей. Здесь участники могут представить постановки в номинациях: "Драматический спектакль", "Музыкальный спектакль", "Театральный Олимп" и "Историческая память".

Андрианова отметила, что будут оцениваться видеоматериалы спектакля. После этого у лучших коллективов появится возможность выступить перед профессиональным жюри.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что в этом сезоне фестиваля "Живая сцена" ожидается участие более 900 творческих коллективов.

На протяжении всего года юным артистам помогают профессиональные актеры и режиссеры. Ребятам подсказывают, как выбрать роль, проводят обучающие мастер-классы. Победители и призеры фестиваля имеют право претендовать на получение грантовой поддержки.