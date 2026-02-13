Ракова объявила о старте четвертого сезона фестиваля "Живая сцена" в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве открылся четвертый сезон фестиваля "Живая сцена" – главного ежегодного события в жизни Содружества школьных театров. В этом сезоне ожидается участие более 900 творческих коллективов, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в школьные годы театр способен стать важным воспитательным инструментом, развивающим как пластику, так и интеллект. По ее словам, это искусство объединяет слово, музыку, пластику, литературу и психологию, и особенно радостно, что увлечение театром среди детей продолжает расти.

Она напомнила, что Содружество школьных театров, созданное в 2023 году, в настоящее время охватывает все театральные студии столичных школ и колледжей. В этом году в них занимаются более 30 тысяч юных артистов – это на треть больше, чем в прошлом. Под руководством профессиональных наставников, в числе которых известные актеры и режиссеры, ребята работают в мастерских, посещают занятия, сами ставят спектакли и изготавливают декорации.

Фестиваль традиционно проводится по двум направлениям: "Благосклонная Талия" и "Школьная Мельпомена". Участниками первого становятся все школьные и студенческие театры: в его рамках коллективы обмениваются опытом постановок, делятся фотографиями, видеозаписями спектаклей и афишами, а также рассказывают о повседневной жизни своих театров.

Второе направление представляет собой конкурсную программу. Коллективы могут заявить о себе в четырех номинациях: "Драматический спектакль", "Музыкальный спектакль", "Театральный Олимп" и "Историческая память".

На первом этапе жюри оценивает присланные видеозаявки, и лучшие из лучших получают шанс выступить перед широкой публикой. К участию в этом направлении приглашаются все столичные школьники и студенты колледжей.

На протяжении всего года юным артистам помогают профессиональные актеры и режиссеры: они подсказывают, как выбрать роль под индивидуальные особенности, проводят обучающие мастер-классы и тщательно готовят ребят к выходу на профессиональную сцену.

Победители и призеры фестиваля имеют право претендовать на получение грантовой поддержки. Партнерами "Живой сцены" выступают ведущие московские театры – среди них Московский музыкальный театр "Геликон-опера", Московский театр Олега Табакова и Российский академический молодежный театр.

Ранее сообщалось, что 14 и 15 февраля в театрах Москвы состоятся премьеры. Например, в театре "Современник" в субботу, 14 февраля, пройдет показ спектакля "Спешите делать добро" по пьесе Михаила Рощина. В тот же день на основной сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя состоится премьера спектакля "С любовью. До востребования".