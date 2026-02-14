"Неделя керлинга" пройдет в Москве с 23 февраля по 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 23 февраля по 1 марта состоится масштабный проект "Неделя керлинга". Об этом сообщила пресс-служба Федерации керлинга России.

Проект, организованный при поддержке столичного департамента спорта, призван популяризировать этот олимпийский вид спорта. Гости мероприятия смогут принять участие в играх и посетить мастер‑классы от титулованных спортсменов.

Бесплатные ознакомительные занятия по основам керлинга организуют на семи городских катках. Здесь можно будет найти фотозоны и интерактивные активности. Кроме того, на каждой игровой площадке предоставляется весь необходимый инвентарь и проводится инструктаж.

Также в рамках проекта проведут мини‑турниры для зарегистрировавшихся участников. Победители примут участие в большом турнире "Народный керлинг" 27 февраля. Регистрация на мастер‑классы и игровые сессии – на сайте проекта.

Мероприятия пройдут на следующих площадках: Воробьевы горы, парк "Ходынское поле", "Москва‑Сити", Болотная площадь, Измайлово, Речной вокзал и ВДНХ.

Вместе с тем москвичи и гости столицы также могут посетить зарядки на льду, которые проводят опытные тренеры. Занятия проходят на катке ВДНХ во вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00. Также по воскресеньям доступны сеансы игры в лазертаг на льду. Перед каждым мероприятием необходимо пройти инструктаж, а попасть на сеансы можно по билетам на каток.