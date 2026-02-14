Ким Чен Ын: героизм солдат КНДР в Курской области будет навеки вписан в историю

Фото: kcna.kp

Доблесть и героизм, который проявили военнослужащие КНДР во время операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, войдут в историю, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в процессе руководства на месте строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции.

"Беспримерная доблесть и массовый героизм, проявленные нашими воинами в зарубежной военной операции, должны быть по праву вписаны в историю, как знамя победы", – передает его слова агентство KCNA.

Глава государства подробно ознакомился с ходом строительства, изготовления и размещения скульптур, при этом он высоко оценил качество барельефов для украшения внешних стен здания.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Мемориальный музей является не просто архитектурным сооружением, а "эссенцией глубокого уважения партии", а также Родины и народа к "священному духу вечно бессмертных солдат-героев, пьедесталом достоинства и чести".

По его словам, необходимо безупречно усовершенствовать все детали строительства в идейно-художественном отношении. Он наметил ряд задач и путей, чтобы исправить недостатки. Кроме того, все участники строительства должны не только "хранить в душе благодарное чувство почтения", но и "воздвигать мемориальный музей как священный храм, монументальный памятник эпохи, который будет вечно немеркнущим как символ подвигов и бессмертия павших бойцов".

Ким Чен Ына сопровождали заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Чу Чхан Ир, задействованные в строительстве командиры подразделений армии и руководящие работники проектного и творческого направлений.

Ранее в Госдуме предложили установить мемориал военным КНДР за помощь в Курской области. Автором инициативы стал глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. По его словам, участие военнослужащих Северной Кореи в боях за Курскую область символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, но и является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира.

