15 февраля, 13:17

Общество

Сильный снег и ветер ожидается 16 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Сильный снег и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, ожидается с 06:00 до 21:00 16 февраля в столице. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Также горожан предупредили, что неблагоприятные погодные условия могут повлиять на образование гололедицы на дорогах. В связи с этим жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улицах. В частности, пешеходам и водителям рекомендовали не в укрываться и не парковать машины под деревьями.

Кроме того, автомобилистов призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае, если этого не избежать, тогда их попросили строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих машин.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что нынешняя зима в Москве не стала особенно холодной.

По словам эксперта, декабрь 2025 года был теплее нормы на 3 градуса, январь 2026-го холоднее нормы на 2 градуса, а февраль следует ожидать около нормы или холоднее на 1–2 градуса. В целом средняя зимняя температура в Московском регионе составит примерно минус 4–6 градусов, что соответствует норме или на 1–2 градуса ниже нормы.

В Москву возвращаются морозы

общество

Главное

