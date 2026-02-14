Форма поиска по сайту

14 февраля, 08:34

Общество
Синоптик Макарова: температура в начале неделе будет на 6–7 градусов ниже нормы

Синоптик рассказала о похолодании в Москве в начале недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в Москве в начале недели будет на 6–7 градусов ниже нормы. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в понедельник, 16 февраля, ожидается новый циклон, который приблизится к городу с юго-запада. В результате ночью местами возможен небольшой снег, а днем – умеренный, иногда сильный. Кроме того, метеоролог не исключила метель, так как порывы ветра могут достигнуть 8–13 метров в секунду.

При этом, как указала Макарова, низкий фон температуры сохранится. В частности, в ночь на 16-е число в Москве ожидается минус 13–15 градусов, а в Подмосковье – минус 13–18 градусов. Днем в столице потеплеет до минус 8–10 градусов, а по области – до минус 8–13 градусов.

"Температура будет на 6 градусов ниже нормы, во вторник тоже на 6 градусов и в среду где-то на 7 градусов", – заключила синоптик.

В свою очередь, ранее синоптики спрогнозировали , что весна придет в столицу не раньше конца марта. В частности, астрономическая весна начнется 22–23-го числа, после чего еще предстоит дождаться начала метеорологической весны. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.

Погода в Москве может поставить рекорд по теплу 14 февраля

