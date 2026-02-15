Форма поиска по сайту

15 февраля, 05:56

Политика

Посол РФ заявил о росте масштаба военных учений Финляндии на границе с РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Финские власти увеличили масштаб военных учений в непосредственной близости от границы с Россией. Об этом рассказал посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

"В мае–июне 2025 года состоялись многонациональные маневры Lively Sabre 25 и Karelian Sword 25. В ноябре–декабре 2025 года были проведены крупнейшие учения сухопутных войск вооруженных сил Финляндии Lively Sentry 25", – приводит РИА Новости слова посла.

Он добавил, что численность военных, которые были задействованы в учениях, составляла от 4,3 до 6,5 тысячи человек.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что считает Россию давней угрозой для безопасности Европы. По ее словам, европейские страны должны сплотиться перед лицом этой угрозы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление Валтонен, назвав данную позицию хронической проблемой.

