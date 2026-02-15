Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кузбассе, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (13:00 по московскому. – Прим. ред.) при выполнении маневровых работ. Пожар ликвидирован, обстоятельства случившегося выясняются.

На место ЧП прибыл новокузнецкий транспортный прокурор. Прокуратура также организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

