15 февраля, 15:36Происшествия
Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кузбассе
Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"
Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кузбассе, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (13:00 по московскому. – Прим. ред.) при выполнении маневровых работ. Пожар ликвидирован, обстоятельства случившегося выясняются.
На место ЧП прибыл новокузнецкий транспортный прокурор. Прокуратура также организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее в вагоне электропоезда Болшево – Москва-Ярославская произошло задымление. Его оперативно устранили без средств пожаротушения, пострадавших нет. Кроме того, инцидент не повлиял на график движения электричек.