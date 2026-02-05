11 вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

11 вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов на перегоне Хилок – Гыршелун в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

В результате происшествия никто не пострадал. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Ранее 16 цистерн загорелись после схода с рельсов в Тамбовской области. Из них 11 были с бензином и 5 – с газом. На месте происшествия работали 2 пожарных поезда и 25 единиц техники.

При этом движение поездов, которые задерживались из-за инцидента, было восстановлено вечером 4 февраля. Первый состав прошел поврежденный участок в обход.