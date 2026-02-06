Форма поиска по сайту

06 февраля, 08:54

Культура

В Петровском путевом дворце откроется арт-проект об исконно русских традициях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 20 февраля жители и гости Москвы смогут посетить арт-проект "РУниверсум" в Петровском путевом дворце. Он посвящен исконно-русским традициям, передает портал мэра и правительства столицы.

До 18 марта там можно будет увидеть настоящие предметы хуторского быта, например жернов и ткацкий станок. Расположатся они в трех залах. Билеты доступны на официальной городской платформе "Мосбилет".

В Петровском путевом дворце рассказали, что проект поднимает темы традиций, любви и семьи, что достаточно актуально в Год единства народов России. Экспозиция очень стильная и современная. Интерьеры дворцовых залов будут отлично сочетаться с мультисенсорностью.

Организовывает экспозицию платформа "RU.Локация" при поддержке правительства Москвы. Автором стала сооснователь и генеральный продюсер проекта Ирина Узденова. Уже 25 лет она помогает сохранять древний казачий хутор Старозолотовский в Ростовской области.

"Арт-проект "РУниверсум" инициирован мной в продолжение смыслов события "Казачья ассамблея" в Петровском путевом дворце. Если ассамблея показывала живое звучание донской традиции, то "РУниверсум" делает следующий шаг – локальное превращается в общее", – поделилась она.

По словам Узденовой, каждый на выставке может найти свои ассоциации, которые связаны с определенными локациями и людьми. Экспозиция даст возможность людям пробудить воспоминания и поделиться ими с окружающими.

Творческое объединение Bell’Arte, которое разработало концепцию, пригласило принять участие в проекте музыкального этнографа Андрея Котова, архитектора Стефанию Федотову, художников Наталью Маркину и Александра Шарапова, саунд-дизайнера Макса Сергеева.

Гостям будет доступна световая инсталляция "Сон, да не сон", автором которой выступил Шарапов. Также они увидят мультисенсорный арт-объект на тему крестьянского календаря – месяцеслова. Его сделали из воска, меди, тканей и дерева. Месяцы будут включать в себя звуки природы и быта, а также запахи смолы, кедра, трав, эфирных масел и можжевельника.

Концепцию разработали Диана Сарычева и Валерия Ковальзон. Они проводили исследование, чтобы переложить календарь на язык образов. Во время подготовки авторы также вспоминали свои прогулки по природе, встречи с бабушками и дедушками. Работа проводилась совместно с целой командой художников.

Для посетителей доступны лекции и экскурсии. Обзорные экскурсии будут проводиться каждый день. Лекции о народных традициях и фольклоре прочитают этнографы, историки и блогеры, которые изучают феномен русской культуры. Проект реализуют при поддержке благотворительного фонда "Живая природа и мир".

Вместе с тем с 10 февраля жители и гости Москвы в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" смогут увидеть выставку "Великолепие русского костюма. Собрание Н. Л. Шабельской". Экспозиция посвящена коллекции народных костюмов и рукоделия Натальи Шабельской. Ее можно будет посетить до 7 июня этого года.

