Число жертв взрыва в мечети в Исламабаде возросло до 31

Фото: depositphotos/zimmytws

Число жертв взрыва около мечети в Исламабаде возросло до 31. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на местные власти.

Согласно обновленной информации, еще не менее 169 человек получили ранения.

Взрыв в столице Пакистана прогремел 6 февраля. Бомба сработала внутри мечети. Известно, что всех пострадавших доставляют в больницы Исламабада и города Равалпинди.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать правоохранители и экстренные службы, которые проводят спасательные работы.

По предварительной информации, бомбу активировал террорист-смертник, который был остановлен у входа в молитвенное сооружение. Однако полицейские уточняют, что говорить о характере взрыва пока рано.