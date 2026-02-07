Общежития медвуза в Уфе взяты под усиленную охрану после нападения подростка

Фото: РИА Новости/Рамиля Салихова

Общежития медицинского университета в Уфе взяты под усиленную охрану после нападения подростка на студентов, сообщил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.

"Уже ведется работа психологов и воспитательного отдела со студентами, которые были свидетелями этого происшествия. Вся необходимая работа ведется", – указал Павлов.

Об инциденте стало известно 7 февраля. По предварительной версии, 15-летний подросток напал на четырех индийских студентов. При задержании подросток оказал сопротивление и ранил двух полицейских.

Кроме того, он сам причинил себе повреждения. Всего были госпитализированы шесть человек, включая подростка. Одного пострадавшего позже перевели на амбулаторное лечение. После ЧП следователи возбудили уголовное дело.

