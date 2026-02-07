Форма поиска по сайту

07 февраля, 19:38

Мать фигуриста Гуменника рассказала о решении по музыке на ОИ-2026

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена рассказала, что было найдено решение проблемы с запретом музыки из фильма "Парфюмер" для короткой программы на зимних Олимпийских играх.

Ранее женщина сообщила, что правообладатели мелодии из кинокартины не разрешили ее использовать именно россиянину из-за его происхождения.

По данным СМИ, команда российского спортсмена узнала об этом всего за пару дней до вылета к месту проведения Игр. Сами же соревнования у мужчин начнутся уже 10 февраля.

После отзыва прав на саундтрек появилась информация, что Гуменник планирует выступать под мелодию из фильма "Дюна", которую уже использовал в прошлогодней программе. Однако и этот вариант отпал по не связанным со спортом причинам.

"Пока не буду ничего говорить, но найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!" – приводятся слова матери спортсмена в телеграм-канале "figurexing".

Олимпийские игры проходят до 22 февраля. Всего до состязаний допустили 13 атлетов из России. Они будут выступать в нейтральном статусе.

В частности, в состязаниях примут участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

спорт

