Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 10:26

Общество

Высота сугробов в Москве достигла 65 сантиметров

Фото: Москва 24/Долматова Елена

Высота сугробов в Москве достигла 65 сантиметров. Такое значение зафиксировано в центре столицы, на Балчуге, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, высота снежного покрова в Тушине составила 64 сантиметра, а на метеостанции МГУ – 62 сантиметра. В это же время высота снега на опорной метеостанции ВДНХ выросла с 48 до 57 сантиметров.

"Больше всего снега в (подмосковных. – Прим. ред.) Черустях – 68 сантиметров, Коломне – 67 сантиметров, Кашире – 65 сантиметров", – написал Тишковец в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки в столице выпало уже 15% месячной нормы осадков. В частности, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 7 миллиметров осадков. Из-за непогоды водителей в Москве призвали планировать свой маршрут заранее и для поездок по городу выбирать метро. Вечером 13 февраля на дорогах не исключена гололедица.

Высота снежного покрова выросла на 6 сантиметров в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика