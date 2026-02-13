Фото: Москва 24/Долматова Елена

Высота сугробов в Москве достигла 65 сантиметров. Такое значение зафиксировано в центре столицы, на Балчуге, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, высота снежного покрова в Тушине составила 64 сантиметра, а на метеостанции МГУ – 62 сантиметра. В это же время высота снега на опорной метеостанции ВДНХ выросла с 48 до 57 сантиметров.

"Больше всего снега в (подмосковных. – Прим. ред.) Черустях – 68 сантиметров, Коломне – 67 сантиметров, Кашире – 65 сантиметров", – написал Тишковец в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки в столице выпало уже 15% месячной нормы осадков. В частности, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 7 миллиметров осадков. Из-за непогоды водителей в Москве призвали планировать свой маршрут заранее и для поездок по городу выбирать метро. Вечером 13 февраля на дорогах не исключена гололедица.

