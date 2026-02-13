Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве 13 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя прогнозируется в Москве в пятницу, 13 февраля. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов выше нуля, а в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада. До 20 февраля в регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия, а с 12 по 16 февраля снег ожидается практически ежедневно.

Начало Масленичной недели в Москве и Подмосковье будет сопровождаться снегом и умеренными морозами. По словам синоптиков, похолодание придет на смену кратковременной оттепели.