12 февраля, 10:50

Транспорт

Альпинисты привлечены к уборке снега на станциях МЖД

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Промышленных альпинистов привлекли к очистке крыш от снега на станциях Московской железной дороги (МЖД). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе перевозчика.

Альпинисты работают по ночам, чтобы не создавать неудобств пассажирам и не мешать движению поездов. Каждый день в уборке снега участвуют почти 40 специалистов, рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с начала года с кровель транспортно-пересадочных узлов и навесов над платформами станций МЦД и МЦК было очищено и вывезено почти 7 тысяч кубометров снега. Всего было очищено 500 навесов и кровель.

По прогнозам синоптиков, с 12 по 16 февраля в столичном регионе снег ожидается практически ежедневно. До 20-го числа сохранятся сложные погодные условия.

В связи с этим москвичей призвали пересесть на метро для поездок по городу. Для уборки снега городские службы работают в усиленном режиме.

Снегопады накрыли Московский регион

