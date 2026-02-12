Фото: Москва 24/Никита Симонов

До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки 12 февраля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как отметили в Гидрометцентре РФ, из-за снегопада в столице и Подмосковье высота снежного покрова может вырасти на 6 сантиметров. Предварительно, в течение дня выпадет около 3–6 миллиметров осадков.

Леус пояснил, что Москва находится под влиянием теплого атмосферного фронта, благодаря которому в городе будут фиксироваться массы влажного атлантического воздуха. В результате будут наблюдаться плотные облака и снег, который местами может переходить в мокрое состояние.

Столбик термометра к вечеру 12 февраля поднимется до минус 1–3 градусов в Москве, а в Подмосковье – до 0 – минус 5 градусов. На следующий день температура ночью составит от минус 1 до минус 3 градусов, а днем – плюс 1–3 градуса. Помимо этого, 13-го числа возможен снег, местами с дождем. В связи с этим метеоролог предупредил, что на дорогах и тротуарах будет скользко.

Снегопад и мокрый снег, который в некоторых районах Москвы и Подмосковья может налипать на провода и деревья, ожидается 12 февраля с 09:00 по московскому времени. С этого же момента в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Городские службы будут проводить сплошное механизированное прометание улиц и дорог с их последующей противогололедной обработкой по мере выпадения осадков. Помимо этого, жителей и гостей Москвы попросили пересесть на метро для поездок по городу из-за снега.

Вместе с тем в столичном регине ожидается оттепель. По прогнозам синоптиков, 13 февраля температура воздуха в Москве и Подмосковье может подняться до плюс 3 градусов, а днем 14-го числа – до плюс 1 градуса.