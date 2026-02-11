Потепление ожидается в Москве 11 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потепление ожидается в Москве в среду, 11 февраля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, 11-го числа на погоду в Московском регионе повлияет надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт, в результате чего небо будет покрыто плотными облаками. После полудня возможен небольшой снег и потепление. В частности, как заявил Леус, вечером столбик термометра вернется к норме.

"Температура воздуха в городе минус 5–7 градусов, по области минус 5–10 градусов. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", – уточнил синоптик.

Леус также добавил, что днем 12-го числа временами ожидается снег, а вечером – мокрый снег. Ночью похолодает до минус 6–8 градусов, но днем потеплеет до минус 1 градуса.

На следующей неделе, с 16 по 22 февраля, синоптики прогнозируют сильные снегопады в Москве. В этот период с юга на Европейскую территорию страны придут два южных циклона. Благодаря каждому из этих явлений выпадет по 10–15 миллиметров осадков.

В результате к концу февраля высота снежного покрова в Твери, Москве, Туле, Рязани преодолеет полуметровую отметку, указал Шувалов. В Арзамасе, Тамбове и Нижнем Новгороде показатель превысит 80 сантиметров, а в Саранске приблизится к 100 сантиметрам.