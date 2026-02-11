Фигурист Гуменник рассказал об отношении к россиянам в Олимпийской деревне

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник сообщил в эфире одного из онлайн-кинотеатров, что иностранные атлеты приветливо относятся к другим спортсменам в Олимпийской деревне в Италии.

По словам фигуриста, он перед турниром читал, что некоторым сборным запретили взаимодействовать с российскими атлетами. Однако спортсмен уточнил, что на деле никто не избегает россиян.

"Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в игры, много занятий интересных", – рассказал Гуменник.

Он также заявил, что получил много подарков. Но, по его словам, не все презенты можно было забрать. В частности, это коснулось подаренных телефонов.

Гуменник после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии занял 12-е место. Он набрал 86,72 балла. На первом месте находится представитель США Илья Малинин с 108,16 балла, на втором – японец Юма Кагияма с 103,07 балла, а на третьем – француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла.

В произвольной программе, которая запланирована на 13 февраля, Гуменник выйдет на лед в предпоследней разминке. В свою очередь, первые медалисты в танцах на льду станут известны 11 февраля после произвольных выступлений.

