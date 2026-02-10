Эксперт Бондарь перечислил способы экономии на ЖКУ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг проиндексируют в РФ дважды в 2026 году. Есть ли способы сэкономить на ЖКУ и куда обращаться за перерасчетом, разбиралась Москва 24.

Новые суммы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость жилищно-коммунальных услуг будет проиндексирована дважды в 2026 году. Первый этап уже произошел 1 января: согласно распоряжению правительства, предельный рост для всех регионов должен быть одинаковым и составить около 1,7%.

Второй этап повышения запланирован на 1 октября и будет проводиться с учетом региональных предельных индексов, устанавливаемых правительством.

При этом россияне пожаловались в соцсетях на то, что уже в январе рост стоимости ЖКУ оказался выше объявленных 1,7%. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила происходящее тем, что индексацией предполагались "только коммунальные ресурсы", а дополнительные статьи, такие как плата за капремонт, обслуживание лифтов или содержание дома, могут увеличиваться отдельно – по решению собственников или муниципалитета. Именно эти составляющие часто и приводят к неожиданному для жителей росту итоговой суммы, отметила она в разговоре с "Российской газетой".





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Например, в Москве с 1 января выросла плата за капремонт. Где-то – за обслуживание лифтов либо в целом за "Содержание и обслуживание дома". По закону, УК и ТСЖ это не могут сделать в одностороннем порядке. Только по решению общего собрания собственников жилья.

Она призвала разбираться в каждом случае отдельно, направляя запросы в муниципалитеты.

Помимо этого, вырос повышающий коэффициент для тех, у кого не установлены счетчики на холодную воду – с 1,5 до 3. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов уточнил, что эта мера направлена на "предотвращение мошеннических схем", когда фактическое число проживающих в квартире (например, в арендуемом жилье) значительно превышает количество прописанных, а плата вносится по минимальному нормативу.

По его словам, подобный опыт уже доказал эффективность в Москве, повысив оснащенность счетчиками до 90%, и теперь распространяется на всю страну.

Помимо этого, в России перенесут срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца, начиная с марта. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, это изменение призвано повысить комфорт граждан, поскольку у многих зарплата поступает уже после прежнего крайнего срока, что вынуждало их брать в долг или платить позже под угрозой пеней.

Как сократить расходы?

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг можно несколькими способами, поделился в беседе с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В первую очередь он рекомендовал поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире, так как с этого года применяется повышенный коэффициент к оплате по нормативу.

"Если техническая возможность их установки отсутствует, важно иметь на руках соответствующий акт, подтверждающий этот факт. Тогда повышенный коэффициент применяться не будет", – пояснил эксперт.

Также необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг, таких как оплата телевизионной антенны, консьержа или домофона.

"На каждую должен быть заключен договор или принято решение на общем собрании собственников. В противном случае можно обратиться в управляющую компанию с требованием исключить эту услугу из платежа", – добавил Бондарь.

По его словам, к базовым способам экономии также относится замена лампочек на энергосберегающие, использование техники с более высоким классом энергоэффективности и установка посудомоечной машины, которая помогает экономить воду.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если суммы в квитанциях кажутся неадекватно высокими, стоит подать запрос в управляющую компанию через портал "Госуслуги" с требованием детального разъяснения методики расчета. Управляющая компания обязана предоставить подробный расчет по всем позициям. Часто именно так удается выявить ошибки в начислениях, после чего производится перерасчет и сумма в следующей квитанции уменьшается.

Если УК откажет в разъяснении или даст неполный ответ, ее могут оштрафовать по статье о неразмещении информации (13.19.2 КоАП РФ). В таком случае предусмотрено наказание от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

"Важно, что сотрудники должны ответить именно на то, что у них запросили: например, сделать подробный расчет на примере квитанции собственника. Поэтому просьбу стоит прописать детально. Насторожить должны резкие, аномальные скачки в платежах по сравнению с прошлыми периодами, когда фактическое потребление не могло так вырасти", – пояснил Бондарь.

Что касается перерасчета за некачественную услугу, для его получения необходимо документальное подтверждение нарушения. Например, в случае недостаточного отопления (температура ниже 18 градусов) нужно вызвать представителя управляющей компании для составления официального акта о некачественной услуге с замерами. Без такого документа даже при обращении в суд доказать факт нарушения и добиться перерасчета практически невозможно, уточнил эксперт.

Он также напомнил, что для пенсионеров есть помощь с оплатой ЖКУ. Она делится на два типа: льготы и субсидии. Например, скидка в 50% на услуги может быть положена ветеранам труда, а для граждан старше 80 лет часто действует 100% освобождение от взноса на капитальный ремонт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Субсидии положены, если расходы на "коммуналку" превышают 22% от общего дохода семьи, однако цифра может меняться в зависимости от региона. Оформляется такая помощь на 6 месяцев. Для этого можно обратиться в органы социальной защиты или МФЦ. Детальный перечень необходимых документов лучше всего уточнить именно там, так как он может немного различаться в зависимости от конкретной ситуации и субъекта.

Если в ходе общения с управляющими компаниями возникают проблемы, начинать разбирательства всегда стоит с жилищной инспекции города или региона. Нужно написать обращение, например, через ГИС ЖКХ, приложить ответы управляющей компании, фото, видео, акты, любые другие доказательства.

"Бывает, что ответ от инспекции не устроил или она просто бездействует. Тогда следующий шаг – жалоба в прокуратуру на то, как поработала (или не поработала) жилищная инспекция. Сейчас на рассмотрение таких обращений дают до 30 дней. Суд, на мой взгляд, последний этап", – добавил он.

При этом, по мнению Бондаря, идти в суд следует, когда человек уже точно знает, чего хочет добиться и у него есть доказательства на бумаге.

