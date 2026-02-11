Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой еды

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники могут маскироваться под службы доставки еды и продуктов, чтобы получить доступ к персональным данным. О новой схеме аферистов сообщает РИА Новости.

Теперь они предлагают потенциальной жертве принять якобы доставку из ресторана, после чего отправляют четырехзначный код. При нежелании его называть мошенники убеждают не отменять "уже оплаченный" заказ, пишет агентство.

О еще одном способе обмана рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. В беседе с RT он предупредил, что в последние годы мошенники все чаще используют схему, при которой переводят на счет жертвы деньги, а затем просят срочно вернуть средства обратно.

"Это почти всегда обман и манипуляция. Самостоятельно переводить средства на указанные реквизиты опасно: таким образом человек рискует оказаться вовлеченным в мошенническую схему и стать посредником в обналичивании или переводе похищенных денег", – сказал парламентарий.

Он пояснил, что в случае реальной ошибки с переводом проверку операции и возврат денег должен осуществлять банк. Самодеятельность в такой ситуации может привести к тому, что операцию расценят как участие в сомнительных финансовых манипуляциях, добавил Шейкин.

Парламентарий рекомендовал действовать следующим образом: как можно скорее связаться со своим банком, чтобы сообщить о поступлении средств от неизвестного лица. Затем следует подать заявление с указанием деталей операции и просьбой ее проверить.

До окончания проверки, подчеркнул Шейкин, полученные деньги нельзя тратить или переводить третьим лицам. Особую осторожность при этом следует проявлять, если неизвестные лица оказывают давление и требуют немедленного возврата именно обратным переводом.

"Это классический прием психологического воздействия, рассчитанный на то, чтобы человек нарушил правила и оказался в уязвимом положении. Требования вернуть деньги наличными, через сторонние сервисы или криптовалюту – это также почти гарантированный признак мошенничества", – сказал он.

Ранее сообщалось, что мошенники начали распространять на видеоплатформе TikTok ролики о "секретной валентинке от Павла Дурова", которая якобы дарит подписку Telegram Premium или "звезды" для отправки подарка в мессенджере.

Ссылки из таких видео ведут в Telegram, где через специальный канал и бота пользователей просят "активировать валентинку" – для этого требуется пройти опрос и подписаться на множество других каналов и ботов.

Затем жертва попадает на фальшивый сайт, замаскированный под розыгрыш призов от маркетплейса. Пользователю сообщают, что он якобы выиграл технику на сумму около 200 тысяч рублей, и предлагают обменять приз на деньги. Для этого ему потребуется ввести данные банковской карты, чтобы "оплатить" пошлину.

