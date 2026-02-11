Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 11:08

Безопасность

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой еды

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники могут маскироваться под службы доставки еды и продуктов, чтобы получить доступ к персональным данным. О новой схеме аферистов сообщает РИА Новости.

Теперь они предлагают потенциальной жертве принять якобы доставку из ресторана, после чего отправляют четырехзначный код. При нежелании его называть мошенники убеждают не отменять "уже оплаченный" заказ, пишет агентство.

О еще одном способе обмана рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. В беседе с RT он предупредил, что в последние годы мошенники все чаще используют схему, при которой переводят на счет жертвы деньги, а затем просят срочно вернуть средства обратно.

"Это почти всегда обман и манипуляция. Самостоятельно переводить средства на указанные реквизиты опасно: таким образом человек рискует оказаться вовлеченным в мошенническую схему и стать посредником в обналичивании или переводе похищенных денег", – сказал парламентарий.

Он пояснил, что в случае реальной ошибки с переводом проверку операции и возврат денег должен осуществлять банк. Самодеятельность в такой ситуации может привести к тому, что операцию расценят как участие в сомнительных финансовых манипуляциях, добавил Шейкин.

Парламентарий рекомендовал действовать следующим образом: как можно скорее связаться со своим банком, чтобы сообщить о поступлении средств от неизвестного лица. Затем следует подать заявление с указанием деталей операции и просьбой ее проверить.

До окончания проверки, подчеркнул Шейкин, полученные деньги нельзя тратить или переводить третьим лицам. Особую осторожность при этом следует проявлять, если неизвестные лица оказывают давление и требуют немедленного возврата именно обратным переводом.

"Это классический прием психологического воздействия, рассчитанный на то, чтобы человек нарушил правила и оказался в уязвимом положении. Требования вернуть деньги наличными, через сторонние сервисы или криптовалюту – это также почти гарантированный признак мошенничества", – сказал он.

Ранее сообщалось, что мошенники начали распространять на видеоплатформе TikTok ролики о "секретной валентинке от Павла Дурова", которая якобы дарит подписку Telegram Premium или "звезды" для отправки подарка в мессенджере.

Ссылки из таких видео ведут в Telegram, где через специальный канал и бота пользователей просят "активировать валентинку" – для этого требуется пройти опрос и подписаться на множество других каналов и ботов.

Затем жертва попадает на фальшивый сайт, замаскированный под розыгрыш призов от маркетплейса. Пользователю сообщают, что он якобы выиграл технику на сумму около 200 тысяч рублей, и предлагают обменять приз на деньги. Для этого ему потребуется ввести данные банковской карты, чтобы "оплатить" пошлину.

В Сингапуре ввели телесные наказания за мошенничество через мессенджеры

Читайте также


безопасность

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика