Фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад" капитально отремонтируют в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столице капитально отремонтируют фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад", расположенные на Манежной площади. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт", – объяснил Бирюков.

По его словам, на "Часах мира" заменят поврежденные части остекления купола, фрагменты покрытия и стены гранитной чаши. Также восстановят гранитные плиты ступеней, отремонтируют кабельные линии и электрооборудование, установят новые светильники для подсветки, обновят систему водоснабжения и насосы.

"Одновременно проводим капремонт фонтанов "Купола" и "Каскад", там выполним устройство нового гранитного мощения дна чаш, обновим облицовку парапетов, приведем в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения", – добавил заммэра.

Также специалисты заменят насосное оборудование и форсунки, починят помещения насосной станции, заменят системы диспетчеризации инженерного оборудования. Ожидается, что капитальный ремонт всех трех фонтанов завершат в этом году.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году благоустроили свыше 80 объектов. Работы проводились в парках, скверах, на площадях и в общественных пространствах.

В частности, были приведены в порядок Нижний и Верхний Ивановский пруды. Там обновили пешеходные дорожки и сделали деревянные площадки с лежаками, лавочками и качелями, благоустроили территорию вокруг фонтана, провели озеленение и организовали парковку.

