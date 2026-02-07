Форма поиска по сайту

07 февраля, 13:15

Город

В Москве приведут в порядок 13 прудов в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в Москве будут приведены в порядок 13 прудов. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что водоемы очень важны для городской среды. Они создают благоприятные климатические условия и пользуются популярностью среди горожан в качестве места для отдыха. Специалисты постоянно обследуют их и проводят плановые работы. В случае необходимости пруды реабилитируют.

В частности, в 2026 году будут приведены в порядок Егерский (ВАО), Мичуринский и Большой Мещерский (ЗАО), Большой Молжаниновский (САО), Тереховский (СЗАО), Братеевский пруд-регулятор (ЮАО) и другие пруды.

Их дно будет очищено от ила и мусора. Некоторые пруды углубят, также отремонтируют береговые полосы и устроят водоупорный слой. Там появятся и зоны биоплато с растениями, которые замедляют зарастание водоемов летом.

Список водоемов, которые необходимо реабилитировать, составляют каждый год после анализа их состояния. Также учитываются и просьбы горожан.

В начале декабря прошлого года в Кузьминках стартовала реабилитация Шибаевского пруда. На его дне скопилось значительное количество ила. В ходе работ специалисты очистят водоем и создадут дополнительную зону биоплато площадью 710 квадратных метров. В теплое время года там высадят свыше 13 тысяч водных растений.

Собянин: почти 180 столичных водоемов привели в порядок за 14 лет

городблагоустройство

