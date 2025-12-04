Форма поиска по сайту

04 декабря, 12:35

Город

Реабилитация Шибаевского пруда началась в Кузьминках

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве стартовали работы по реабилитации Шибаевского пруда, входящего в каскад Кузьминских прудов на реке Чурилихе и расположенного на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он рассказал, что этот водоем многие годы является популярным местом отдыха жителей, однако сейчас нуждается в восстановлении, так как на дне пруда накопилось значительное количество ила.

"В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", – добавил Бирюков.

В рамках проекта очистят водоем площадью 6 гектаров и извлекут около 23,5 тысячи кубометров иловых отложений. Для этого задействуют плавающий земснаряд, а уровень воды понизят лишь частично, чтобы не нарушить существующую экосистему.

Кроме того, специалисты создадут дополнительную зону биоплато площадью 710 квадратных метров. В теплое время года здесь высадят более 13 тысяч водных растений.

В 2025 году в Москве планируют обновить 19 прудов. Специалисты комплекса городского хозяйства регулярно обследуют водоемы и при обнаружении проблем принимают решение о реабилитации. Список объектов формируется каждый год с учетом обращений горожан.

Ранее началась реабилитация Кунцевских прудов на западе Москвы. По словам Бирюкова, планируется извлечь более 300 кубометров иловых отложений, после чего ложе прудов укрепят, засыпав его крупнозернистым песком.

Обновление береговой линии пройдет на участке длиной 234 метра. Надводную часть специалисты оформят природным камнем.

