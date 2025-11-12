Реабилитация Кунцевских прудов началась на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по реабилитации двух Кунцевских прудов на западе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Кунцевские пруды расположены внутри благоустроенной, озелененной территории природного комплекса и на протяжении многих лет остаются любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила", – пояснил он.

В связи с этим было принято решение о комплексной реабилитации водоемов. Работы планируется завершить до конца года.

Специалисты очистят пруды от ила, приведут в порядок береговые полосы и создадут зону биоплато. В рамках проекта они также извлекут более 300 кубометров илового осадка, после чего сделают ложе водоемов, отсыпав его крупнозернистым песком.

После этого рабочие проведут устройство водоупорного слоя, благодаря чему вырастет глубина прудов. Ремонт береговых полос пройдет на расстоянии 234 метров. Специалисты укрепят их габионными конструкциями, а надводную часть сформируют природным камнем.

Всего в Москве в этом году планируется обновить 19 прудов.

Ранее на юго-западе столицы стартовала реабилитация Голубинского пруда. Водоем был искусственно создан в конце XIX века на территории усадьбы Малое Голубино. В рамках работ будут извлечены иловые отложения общим объемом 5,2 тысячи кубометров, что позволит восстановить необходимую глубину пруда и минимизировать зарастание.

