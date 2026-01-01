Форма поиска по сайту

01 января, 16:22

Происшествия

Сальдо допустил, что ВСУ атаковали Хорлы для срыва переговоров

Фото: ТАСС/Илья Аверьянов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области с целью сорвать мирные переговоры. Такое предположение высказал губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала Россия 24.

"Противник специально подобрал время. Это спланированная акция то ли устрашения, то ли срыва переговоров", – заявил он.

Глава региона также раскрыл, что дроны, задействованные в нападении, ожидали своего момента над морем. По его словам, первый БПЛА-разведчик направил их к цели без нескольких минут до боя курантов. Затем прилетели второй и третий беспилотники, причем последний был с зажигательным снарядом.

"К счастью, не все пострадали. Например, одна из женщин, которая приехала из Ленинградской области с ребенком, в это время вышла его покормить и осталась жива. У нее окна выходили на другую сторону гостиницы", – добавил Сальдо.

Об ударе по кафе и гостинице, расположенной на побережье Черного моря, стало известно 1 января. В результате погибли 24 человека, включая ребенка, а еще 50 получили ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал "беспощадное возмездие". Политик подчеркнул, что оно коснется как непосредственных исполнителей, так и их руководителей.

