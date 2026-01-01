Дело о теракте заведено из-за гибели мирных жителей Херсонской области после атаки ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области после атаки ВСУ заведено уголовное дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, массированная атака была совершена БПЛА, снаряженными боеприпасами, на здание в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к теракту. Их действиям будет дана правовая оценка.

В то же время пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко рассказал ТАСС, что в настоящий момент госпитализированы 29 человек.

Среди них – пять детей, от 2008–2019 годов рождения. Большая часть пострадавших находятся в Скадовской ЦРБ, трое – в Чаплинской ЦРБ.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, в результате атаки ВСУ около 24 человек погибли, а более 50 – получили ранения. Удар был нанесен почти под бой курантов, а среди погибших есть ребенок.

