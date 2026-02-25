Священник Береговой: православные верующие могут причаститься за границей в ряде храмов

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Прихожане Русской православной церкви могут участвовать в таинствах за границей, но не во всех храмах. Выбор зависит от юрисдикции, пояснил священник Владислав Береговой в беседе с RT.

Он напомнил, что с 2018 года Константинопольский и Александрийский патриархаты отделились от православного единства. В связи с этим причащаться в их храмах за границей нельзя – они стали для православных верующих "храмами-музеями", как католические или лютеранские.

При этом можно посещать и участвовать в таинствах в церквях, которых не коснулся раскол: румынской, болгарской, польской, грузинской и некоторых других. Там доступны и исповедь, и причастие, добавил священник.

Ранее Береговой заявил, что попытка использовать Великий пост как время для коррекции фигуры лишена духовного смысла. Он подчеркнул, что человек, который думает, будто Бог порадуется соблюдению диеты, заблуждается. При этом, по его словам, в самом желании заняться здоровьем греха нет, однако при этом важно не подменять духовные цели поста бытовыми.