27 февраля, 09:40

В РФ призвали установить потолок цен на цветы перед 8 Марта

Фото: depositphotos/AndrewBedrov

В Госдуме предложили установить потолок цен на цветы перед праздниками, в том числе перед 8 Марта. О подготовке соответствующего предложения заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что цветы резко дорожают и к 8 Марта, и к 14 февраля, и к 1 сентября.

"Это просто спекуляция. И, конечно, давно антимонопольная служба должна сказать свое слово и прекратить это безобразие", – цитирует Миронова ТАСС.

По его словам, регулярное подорожание цветов перед праздниками не имеет никаких объективных причин. В связи с этим необходимо ограничивать розничную наценку, чтобы был некий потолок роста цен. Парламентарий подчеркнул, что в прошлом году партия уже обращалась в ФАС по этому поводу.

Ранее стало известно, что средняя стоимость стандартного букета из семи красных роз в крупнейших городах России составила 2 220 рублей. По данным аналитиков, наиболее доступные букеты можно найти в Уфе, Воронеже и Екатеринбурге. Самые дорогие розы – в Перми, Санкт-Петербурге и Казани.

При этом в Москве цена такого букета составляет 2 325 рублей, а 26% цветочных магазинов столицы открыты круглосуточно.

Тюльпаны подорожали к 8 Марта почти на 7% в Москве

