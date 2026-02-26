В Роскачестве предупредили об опасности цветов с интенсивным ароматом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При выборе цветов к 8 Марта следует избегать букетов с сильным запахом, чтобы не вызвать ухудшение самочувствия или аллергию. Соответствующими рекомендациями поделилась пресс-служба Роскачества.

"Рекомендуется проявлять осторожность при выборе лилий и некоторых сортов гиацинтов", – цитирует ведомство ТАСС.

Предпочтение, по мнению экспертов, стоит отдать растениям, которые долго сохраняют свежесть в срезке. Среди наиболее устойчивых видов выделяются хризантемы, герберы и альстромерии, поскольку эти цветы остаются презентабельными даже без воды на протяжении длительного времени.

При этом в первую очередь важно обращать внимание на внешний вид и свежесть композиции. В частности, листва и бутоны не должны выглядеть увядшими, поврежденными или потемневшими. Светлый срез стебля, наоборот, говорит о качестве продукции и подтверждает соблюдение условий хранения.

Вместе с тем Роскачество советует не покупать букет заранее, а сделать это за 1–2 дня до праздника. За данный период цветы сохранят свежесть и соответствующий внешний вид.

"Если же вы планируете покупать цветы непосредственно в праздничный день, лучше делать это с утра – именно в это время в магазины поступают самые свежие партии. Если же покупать букет накануне вечером, важно его правильно хранить: в прохладном месте и обязательно поставив в воду", – пояснили в организации.

Еще одним важным аспектом является безопасность декоративных элементов. Эксперты подчеркивают, что в букете должны отсутствовать острые детали, а все его составляющие должны быть надежно закреплены.

В Роскачестве также дали советы по выбору места приобретения цветов. Лучшим вариантом станут стационарные торговые точки, так как именно там соблюдаются необходимые условия температуры и влажности. В свою очередь, в несанкционированных местах нет гарантии, что цветы хранятся в подходящих условиях и сохранят свою свежесть.

В качестве дополнения к букету можно приобрести парфюмерию и сладости. Эти две позиции являются самыми желанными подарками среди женщин, выяснили ранее аналитики.

Еще около 32% россиянок хотели бы получить в качестве презента ювелирные украшения. Вместе с тем 19% женщин не отказались бы от денег, а 18% – от сертификата.

