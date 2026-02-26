Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 08:28

Общество
Главная / Новости /

В Роскачестве предупредили об опасности цветов с интенсивным ароматом

В Роскачестве дали советы по выбору цветов к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При выборе цветов к 8 Марта следует избегать букетов с сильным запахом, чтобы не вызвать ухудшение самочувствия или аллергию. Соответствующими рекомендациями поделилась пресс-служба Роскачества.

"Рекомендуется проявлять осторожность при выборе лилий и некоторых сортов гиацинтов", – цитирует ведомство ТАСС.

Предпочтение, по мнению экспертов, стоит отдать растениям, которые долго сохраняют свежесть в срезке. Среди наиболее устойчивых видов выделяются хризантемы, герберы и альстромерии, поскольку эти цветы остаются презентабельными даже без воды на протяжении длительного времени.

При этом в первую очередь важно обращать внимание на внешний вид и свежесть композиции. В частности, листва и бутоны не должны выглядеть увядшими, поврежденными или потемневшими. Светлый срез стебля, наоборот, говорит о качестве продукции и подтверждает соблюдение условий хранения.

Вместе с тем Роскачество советует не покупать букет заранее, а сделать это за 1–2 дня до праздника. За данный период цветы сохранят свежесть и соответствующий внешний вид.

"Если же вы планируете покупать цветы непосредственно в праздничный день, лучше делать это с утра – именно в это время в магазины поступают самые свежие партии. Если же покупать букет накануне вечером, важно его правильно хранить: в прохладном месте и обязательно поставив в воду", – пояснили в организации.

Еще одним важным аспектом является безопасность декоративных элементов. Эксперты подчеркивают, что в букете должны отсутствовать острые детали, а все его составляющие должны быть надежно закреплены.

В Роскачестве также дали советы по выбору места приобретения цветов. Лучшим вариантом станут стационарные торговые точки, так как именно там соблюдаются необходимые условия температуры и влажности. В свою очередь, в несанкционированных местах нет гарантии, что цветы хранятся в подходящих условиях и сохранят свою свежесть.

В качестве дополнения к букету можно приобрести парфюмерию и сладости. Эти две позиции являются самыми желанными подарками среди женщин, выяснили ранее аналитики.

Еще около 32% россиянок хотели бы получить в качестве презента ювелирные украшения. Вместе с тем 19% женщин не отказались бы от денег, а 18% – от сертификата.

Цены на цветы снизятся после 8 марта

Читайте также


общество

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика