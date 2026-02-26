В Петербурге наградят спасителей ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа

Фото: телеграм-канал "112"

Знаки отличия "За доблесть в спасении" вручат участникам спасения полуторагодовалого мальчика, который выпал из окна десятого этажа дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Решение о награждении принял губернатор Александр Беглов. Церемония состоится 4 марта в Смольном в рамках вручения государственных наград РФ и поощрений президента.

По данным городских властей, ребенка на подоконнике заметили охранник и кассир магазина, которые начали звать на помощь. Мимо проходила сотрудница клиники МЧС Анна Кабашова, позже к неи присоединилась коллега Ольга Артемьева. Медики сняли верхнюю одежду и смогли поймать мальчика.

После этого его доставили в ближайшую поликлинику, затем госпитализировали. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел 26 февраля. Мать мальчика вышла из комнаты, а когда вернулась, ребенка уже не было. В больницу он поступил с кататравмой и сотрясением головного мозга.

СМИ писали, что у женщины есть судимости по нескольким статьям, в частности за кражу. Также она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.