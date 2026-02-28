Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:53

Происшествия

Как минимум 19 мирных жителей погибли при ударах Пакистана по Афганистану

Фото: AP Photo

По меньшей мере 19 мирных жителей погибли в результате авиационных ударов пакистанских военных по территории афганских провинций Хост и Пактика. Об этом сообщил в соцсетях заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана Хамдулла Фитрат.

По его словам, под удары попали несколько жилых домов. Различные ранения при обстреле получили 26 граждан. Большинство из них составляют женщины и дети.

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными начались 26 февраля сразу в шести приграничных провинциях и вблизи границы Дюранда. Пакистанская авиация нанесла удары по военным объектам, а афганские вооруженные силы начали контрнаступление в восточных провинциях.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь началась открытая война с Афганистаном. Также он обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства.

27 февраля боевые действия на границе между Афганистаном и Пакистаном возобновились. Удар был нанесен по военной базе пакистанской армии в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика