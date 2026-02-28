Как минимум 19 мирных жителей погибли при ударах Пакистана по Афганистану

Фото: AP Photo

По меньшей мере 19 мирных жителей погибли в результате авиационных ударов пакистанских военных по территории афганских провинций Хост и Пактика. Об этом сообщил в соцсетях заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана Хамдулла Фитрат.

По его словам, под удары попали несколько жилых домов. Различные ранения при обстреле получили 26 граждан. Большинство из них составляют женщины и дети.

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными начались 26 февраля сразу в шести приграничных провинциях и вблизи границы Дюранда. Пакистанская авиация нанесла удары по военным объектам, а афганские вооруженные силы начали контрнаступление в восточных провинциях.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь началась открытая война с Афганистаном. Также он обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства.

27 февраля боевые действия на границе между Афганистаном и Пакистаном возобновились. Удар был нанесен по военной базе пакистанской армии в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.