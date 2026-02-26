TOLO News: в шести провинциях Афганистана начались столкновения с силами Пакистана

Фото: Getty Images/NurPhoto

Вооруженные столкновения между военнослужащими Пакистана и Афганистана зафиксированы в шести приграничных провинциях Афганистана. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

По данным СМИ, перестрелки происходят в Нангархаре, Нуристане, Кунаре, Хосте, Пактии и Пактике, вблизи линии Дюранда – границы, которую Кабул официально не признает. Информации о потерях с обеих сторон не поступало.

При этом афганские вооруженные силы объявили о начале "Операции возмездия" в ответ на авиаудары пакистанских ВВС по территории страны.

Ранее в Исламабаде произошел взрыв в мечети. Предположительно, бомбу активировал террорист-смертник, который находился у входа в здание. В результате ЧП погиб 31 человек, еще не менее 169 получили ранения.

Владимир Путин охарактеризовал случившееся свидетельством варварской сущности терроризма. Глава государства выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу.