Три человека погибли при взрыве в мечети сирийского Хомса

Фото: 123RF.com/joseh51

Как минимум три человека погибли и еще пять получили ранения из-за взрыва в мечети города Хомс в центре Сирии. Об этом сообщает SANA.

О ЧП в шиитской мечети имама Али стало известно 26 декабря. По предварительным данным, теракт совершил смертник, проникший внутрь религиозного учреждения во время пятничной молитвы. Власти уже ведут расследование случившегося.

Ранее семь человек погибли и 27 были ранены в результате взрыва в полицейском участке Ноугам в индийском городе Сринагар. Взрыв произошел в тот момент, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества, хранившиеся в участке.

В результате происшествия погибли полицейские, сотрудники судебно-медицинской экспертизы и два чиновника администрации Сринагара. Все пострадавшие были доставлены в 92-й госпиталь индийской армии.

