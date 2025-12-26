Sham TV: террорист устроил взрыв в мечети в Хомсе

Фото: ТАСС/Zuma

Террорист устроил взрыв во время пятничной службы в шиитской мечети имама Али в сирийском городе Хомс. Об этом сообщает телеканал Sham TV.

По данным СМИ, в результате происшествия есть погибшие и раненые. Их точное число в настоящий момент не приводится.

Ранее по меньшей мере 7 человек погибли и еще 27 получили ранения в результате взрыва в индийском городе Сринагар. Инцидент произошел в полицейском участке Ноугам.

Взрыв произошел в тот момент, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества. В результате погибли полицейские, сотрудники судебно-медицинской экспертизы и 2 чиновника местной администрации.