Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 04:43

Общество

Ограничения на иностранные названия в вывесках вступили в силу в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Светлана Нафикова

С 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и прочих средствах размещения информации. Соответствующий закон опубликован на портале правовых актов.

Теперь информация для публичного ознакомления потребителей должна быть выполнена на русском языке. При этом можно дублировать текст на языках народов России.

Иностранные надписи допускаются более мелким шрифтом под русским текстом. Также на иностранном языке можно оставить вывески и слова, которые являются зарегистрированными товарными знаками, брендами и фирменными наименованиями. За нарушение нормы предусмотрены штрафы.

Россиянам рассказали, какие еще важные нововведения вступят в силу в РФ в марте 2026 года. К примеру, с марта также изменятся правила допуска автомобилей в реестр такси.

По закону для этого необходимо соблюсти одно из требований: либо машина должна набрать необходимое число баллов локализации (утвержденное правительством для госзакупок), либо быть произведена по специальному инвестиционному контракту, который был подписан с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Штрафы до 10 тыс рублей будут грозить за иностранные вывески в РФ с 1 марта

Читайте также


общество

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика