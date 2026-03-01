Ограничения на иностранные названия в вывесках вступили в силу в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Светлана Нафикова

С 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и прочих средствах размещения информации. Соответствующий закон опубликован на портале правовых актов.

Теперь информация для публичного ознакомления потребителей должна быть выполнена на русском языке. При этом можно дублировать текст на языках народов России.

Иностранные надписи допускаются более мелким шрифтом под русским текстом. Также на иностранном языке можно оставить вывески и слова, которые являются зарегистрированными товарными знаками, брендами и фирменными наименованиями. За нарушение нормы предусмотрены штрафы.

Россиянам рассказали, какие еще важные нововведения вступят в силу в РФ в марте 2026 года. К примеру, с марта также изменятся правила допуска автомобилей в реестр такси.

По закону для этого необходимо соблюсти одно из требований: либо машина должна набрать необходимое число баллов локализации (утвержденное правительством для госзакупок), либо быть произведена по специальному инвестиционному контракту, который был подписан с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.