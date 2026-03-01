Форма поиска по сайту

01 марта, 10:15

Общество
Синоптик Тишковец: весна в Москве наступит практически в срок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Весна в Москве будет теплее нормы с незначительным недобором осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, весна наступит в столице практически в срок. Метеоролог уточнил, что сперва она будет "долго раскачиваться". Тишковец рассказал, что в марте положительное отклонение температуры от нормы составит не более 1–2 градусов. При этом ожидается на 30% меньше осадков.

В апреле и мае среднемесячная температура воздуха будет на 3–4 градусов выше нормы. Количество осадков ожидается с 10–15% дефицитом. В целом, как сообщил синоптик, температурный режим в предстоящий весенне-летний сезон в Центральной России будет на несколько градусов выше нормы.

Также метеоролог рассказал, что метеорологическая зима в Москве завершится 19–20 марта. После этого будет фиксироваться метеорологическая весна – устойчивый переход среднесуточной температуры через "ноль" в сторону положительных отметок.

Тишковец уточнил, что последняя пятидневка марта будет очень теплой. По предварительным прогнозам, столбик термометра днем будет подниматься до плюс 7–12 градусов. Снег может растаять в столице в период с 5 по 10 апреля, предположил синоптик.

По словам метеоролога, в первой пентаде апреля воздух прогреется до плюс 9–14 градусов, а во второй пятидневке – до плюс 12–17 градусов.

При этом в период с 28 февраля по 2 марта в столице ожидается оттепель, так как Москва будет находиться под влиянием циклона в его теплой части. После потепления город окажется в холодной части циклона. В связи с этим столбик термометра будет опускаться на протяжении следующей недели до минус 10–15 градусов.

обществопогодагород

