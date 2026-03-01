Собянин: проект "Московское долголетие" объединил более 730 тыс участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Московское долголетие" привлек более 730 тысяч участников за 8 лет с момента запуска, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, сеть центров была увеличена до более чем 140, благодаря чему здания удалось возвести почти в каждом районе города.

"Наиболее востребованным направлением остаeтся образование – его выбирают больше половины участников. На втором месте – спорт, которым только в прошлом году занимались свыше 165 тысяч человек. Часто горожане совмещают разные форматы: посещают лекции, участвуют в тренировках, занимаются творчеством", – указал градоначальник.

Проект, по его словам, стал важной частью городской жизни и позволил Москве войти в тройку лидеров по средней продолжительности жизни, которая на сегодняшний день превышает 80 лет.

В рамках развития программы в минувшем году были запущены более 15 новых направлений, включая речные прогулки в летний и зимний периоды, экскурсии в Третьяковскую галерею и торжественные церемонии для юбиляров.

В свою очередь, в центрах появился единый календарь мероприятий, помогающий участникам планировать свое время.

"В этом году москвичей старшего поколения ждут масштабные спортивные мероприятия, лучшие городские фестивали и новые творческие проекты", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, с середины декабря 2025 года 3 тысячи горожан старшего поколения прошли курс "Освой MAX" в 11 флагманских центрах московского долголетия и на занятиях по цифровой грамотности у поставщиков проекта.

В программу вошли 6 занятий, в ходе которых участники учились отправлять сообщения, совершать видеозвонки, работать с групповыми чатами и управлять настройками безопасности профиля. При этом более 50% слушателей были старше 70 лет, что свидетельствует о желании жителей Москвы старшего возраста изучать технологии.