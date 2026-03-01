Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 17:08 (обновлено 01.03.2026 17:42)

Происшествия
Главная / Новости /

ILNA: экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаках США и Израиля в Тегеране

Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаках США и Израиля в Тегеране – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, занимавший пост главы государства с 2005 по 2013 годы, якобы погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Об этом сообщило иранское агентство ILNA.

Официальные власти Ирана и офис экс-лидера пока не подтверждали данную информацию. Однако, как сообщает агентство Khabar-e fouri, родственники Ахмадинежада назвали эти сведения недостоверными.

Кроме того, по данным иранских СМИ, удары были нанесены по больнице армии, зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и отделениям народной милиции "Басидж". При этом повреждения получили жилые дома, полицейские участки и штаб-квартира КСИР "Саралла". Точное число погибших и раненых уточняется.

Иранское агентство Fars заявило, что Соединенные Штаты и Израиль одновременно обстреливают границы исламской республики, стремясь, создать пути для проникновения вооруженных сепаратистов и террористических элементов.

Основные удары приходятся на западные провинции страны, включая Западный Азербайджан и Керманшах. Несколько пограничников погибли при ракетных обстрелах.

В то же время в результате ударов в центральной части Израиля погибли 8 человек, еще 28 получили ранения, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 2 находятся в состоянии средней тяжести, остальные – с легкими травмами.

В Кувейте погиб 1 человек, еще 32 получили ранения. Все пострадавшие являются иностранцами, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Их госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме того, судно в 17 морских милях к северо-западу от порта Мина Сакр в ОАЭ попало под обстрел неизвестным снарядом, что вызвало пожар. По информации Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), пожар был потушен, и судно намерено продолжить движение.

Пресс-служба иранских вооруженных сил также сообщила, что КСИР атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами.

Совместная военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В результате власти исламского государства объявили чрезвычайное положение и распорядились нанести удары по еврейскому государству, а также американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе одного из ударов погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. В связи с трагедией был объявлен 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили соболезнования, а также осудили убийство Хаменеи.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп назвал произошедшее справедливостью для народа Ирана. Вместе с тем он счел смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну".

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика