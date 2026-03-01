ILNA: экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаках США и Израиля в Тегеране

Фото: ТАСС/Zuma

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, занимавший пост главы государства с 2005 по 2013 годы, якобы погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Об этом сообщило иранское агентство ILNA.

Официальные власти Ирана и офис экс-лидера пока не подтверждали данную информацию. Однако, как сообщает агентство Khabar-e fouri, родственники Ахмадинежада назвали эти сведения недостоверными.

Кроме того, по данным иранских СМИ, удары были нанесены по больнице армии, зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и отделениям народной милиции "Басидж". При этом повреждения получили жилые дома, полицейские участки и штаб-квартира КСИР "Саралла". Точное число погибших и раненых уточняется.

Иранское агентство Fars заявило, что Соединенные Штаты и Израиль одновременно обстреливают границы исламской республики, стремясь, создать пути для проникновения вооруженных сепаратистов и террористических элементов.

Основные удары приходятся на западные провинции страны, включая Западный Азербайджан и Керманшах. Несколько пограничников погибли при ракетных обстрелах.

В то же время в результате ударов в центральной части Израиля погибли 8 человек, еще 28 получили ранения, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 2 находятся в состоянии средней тяжести, остальные – с легкими травмами.

В Кувейте погиб 1 человек, еще 32 получили ранения. Все пострадавшие являются иностранцами, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Их госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме того, судно в 17 морских милях к северо-западу от порта Мина Сакр в ОАЭ попало под обстрел неизвестным снарядом, что вызвало пожар. По информации Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), пожар был потушен, и судно намерено продолжить движение.

Пресс-служба иранских вооруженных сил также сообщила, что КСИР атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами.

Совместная военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В результате власти исламского государства объявили чрезвычайное положение и распорядились нанести удары по еврейскому государству, а также американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе одного из ударов погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. В связи с трагедией был объявлен 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили соболезнования, а также осудили убийство Хаменеи.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп назвал произошедшее справедливостью для народа Ирана. Вместе с тем он счел смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну".