Туристы в Прикамье не смогли запустить снегоходы из-за мороза и сильного ветра

Фото: телеграм-канал "МЧС Пермского края"

Туристы из Уфы не смогли запустить снегоходы в Прикамье добраться до пункта Дома Иванова из-за внезапно ухудшившихся погодных условий – мороза и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным ведомства, туристы после случившегося приняли решение организовать привал в полевых условиях, но ни один из снегоходов так и не удалось запустить. В результате трое мужчин остались на месте, а двое отправились своим ходом в сторону пункта назначения. Через некоторое время стало известно, что четверо из пяти туристов скончались.

Выживший турист будет допрошен после оказания медицинской помощи. Тела погибших планируют передать их близким после судмедэкспертизы.

Группа из 5 человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского муниципального округа 20 февраля. Однако после этого они оставили автомобили и на 5 снегоходах отправились к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 километрах от населенного пункта. Возвращение путешественников было запланировано на 24 февраля.

Спустя пару дней они перестали выходить на связь. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. К поискам были привлечены 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Также в операции задействовали вертолет и специалистов беспилотной авиации МЧС России.

1 марта спасателям удалось обнаружить одного выжившего и двух погибших. Туриста, которого нашли живым, доставили в больницу с сильным обморожением. Его состояние оценивалось как тяжелое. В этот же день поиски завершились.

