02 марта, 16:21

Общество

Проект телеканала Москва 24 победил в конкурсе "Говорим, пишем, думаем по-русски!"

Фото: 123RF.com/profile_9dreamstudio

Проект телеканала Москва 24 "Мослекторий" оказался в числе победителей международного конкурса "Говорим, пишем, думаем по-русски!". Итоги конкурса подвел Союз журналистов Москвы.

Жюри присудило "Мослекторию" первое место в номинации "Лучший телепроект на русском языке". Особенного упоминания заслужил выпуск, в котором лингвист и член орфографической комиссии РАН Мария Ровинская рассказывала о происхождении и значении русского мата.

Конкурс проводился в рамках проекта "Русский язык – за мир и дружбу, диалог и сотрудничество!". В нем приняли участие теле- и радиокомпании, газеты и журналы, информационные агентства, интернет-издания и блогеры из России и более чем 20 зарубежных стран. Церемония награждения пройдет на полях Международной конференции журналистов, которая пройдет в мае в Москве.

Ранее сообщалось, что телеканал Москва 24 стал победителем XIII премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения. Телеканал занял первое место в номинации "За лучший системный проект на региональном телевидении". Награда была присуждена за первую в мире виртуальную студию.

"Мослекторий": Мария Ровинская – о русском мате

