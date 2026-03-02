Форма поиска по сайту

02 марта, 17:07

Шоу-бизнес

Решение об ограничении в родительских правах блогера Алекса Лесли вступило в силу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Мосгорсуд утвердил решение Коптевского суда Москвы ограничить в родительских правах блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная жалоба блогера на решение суда была рассмотрена в понедельник, 2 марта.

"Гражданская коллегия Московского городского суда оставила решение суда первой инстанции без изменения", – заявили в инстанции.

В июне 2025 года против Лесли было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Причиной стали тренинги блогера, в которых он склонял своих учеников совершать противоправные действия сексуального характера.

В частности, его уроки привели к нескольким инцидентам с домогательствами в Москве. Как сообщали потерпевшие женщины, неизвестные мужчины подходили к ним и трогали их в разных местах.

При этом сам Лесли, находящийся за рубежом, обвинил пострадавших в хайпе и заявил, что в России для него не будет никаких серьезных последствий за распространение книг и проведение тренингов.

Однако позже суд Москвы заочно арестовал блогера, а МВД объявило его в розыск.

Исковое заявление на лишение родительских прав Лесли подала А. Г. Степашина в ноябре 2025-го. После чего Коптевский суд Москвы ограничил Лесли в родительских правах 3 декабря 2025-го.

