Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 20:54

Общество

Дождь в Москве прекратится вечером 3 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь в столичном регионе прекратится 3 марта во второй половине дня – примерно после 15:00–16:00. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в Москве и западной части области осадки в виде слабой мороси начались около полудня. Кроме нее, примерно к 15 часам местами прошел небольшой дождь. В вечерние часы сохраняется морось и слабый дождь, местами с мокрым снегом. Зона осадков протянулась с севера от Дмитрова и Клина через центр в направлении Серпухова, Каширы и Коломны.

"На базовой метеостанции Москвы ВДНХ первые осадки отмечены в 18:00 в виде небольшого дождя. То, что касается дальнейшего прогноза, то осадки будут постепенно переходить в мокрый снег", – добавил синоптик.

При этом осадки будут преимущественно слабыми – в виде дождя и мороси, к утру местами ожидается небольшой снег.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что 3 марта в Москве ожидается небольшое похолодание. По ее словам, в этот день усилится северо-западный ветер, что и приведет к снижению температуры. Снежные осадки продолжатся и в среду, 4-го числа, уточнила специалист.

Дождь начался в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика