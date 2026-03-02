Дождь в Москве прекратится вечером 3 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь в столичном регионе прекратится 3 марта во второй половине дня – примерно после 15:00–16:00. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в Москве и западной части области осадки в виде слабой мороси начались около полудня. Кроме нее, примерно к 15 часам местами прошел небольшой дождь. В вечерние часы сохраняется морось и слабый дождь, местами с мокрым снегом. Зона осадков протянулась с севера от Дмитрова и Клина через центр в направлении Серпухова, Каширы и Коломны.

"На базовой метеостанции Москвы ВДНХ первые осадки отмечены в 18:00 в виде небольшого дождя. То, что касается дальнейшего прогноза, то осадки будут постепенно переходить в мокрый снег", – добавил синоптик.

При этом осадки будут преимущественно слабыми – в виде дождя и мороси, к утру местами ожидается небольшой снег.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что 3 марта в Москве ожидается небольшое похолодание. По ее словам, в этот день усилится северо-западный ветер, что и приведет к снижению температуры. Снежные осадки продолжатся и в среду, 4-го числа, уточнила специалист.