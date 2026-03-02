Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 21:33

Политика

Захарова назвала слова фон дер Ляйен о новой надежде Ирана сатанизмом

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко осудила слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "новой надежде" для иранского народа.

"Вот он, сатанизм (движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов) во всей красе. Смотрите и не отворачиваетесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"?" – цитирует пост дипломата в телеграм-канале Life.ru.

Захарова выразила свое негодование и пригрозила проклятием тем, кто совершил "ритуальное жертвоприношение", а также тем, кто увидел в этом событии "новую надежду".

Около 165 учащихся погибли в результате начавшейся 28 февраля военной операции Израиля и США против Ирана. Общее число жертв, по сведениям СМИ, достигает не менее 555 мирных жителей Исламской Республики.

В рамках ответных мер Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал 12-й этап операции "Правдивое обещание – 4", направленной против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке. Солдаты запустили 26 беспилотников и 5 баллистических ракет в направлении Бахрейна, ОАЭ и Кувейта.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп анонсировал большую волну ударов по Ирану в ближайшее время. Причем он подчеркнул, что Вашингтон пока еще не начинал сильно бить по республике.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика