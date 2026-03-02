Захарова назвала слова фон дер Ляйен о новой надежде Ирана сатанизмом

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко осудила слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "новой надежде" для иранского народа.

"Вот он, сатанизм (движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов) во всей красе. Смотрите и не отворачиваетесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"?" – цитирует пост дипломата в телеграм-канале Life.ru.

Захарова выразила свое негодование и пригрозила проклятием тем, кто совершил "ритуальное жертвоприношение", а также тем, кто увидел в этом событии "новую надежду".

Около 165 учащихся погибли в результате начавшейся 28 февраля военной операции Израиля и США против Ирана. Общее число жертв, по сведениям СМИ, достигает не менее 555 мирных жителей Исламской Республики.

В рамках ответных мер Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал 12-й этап операции "Правдивое обещание – 4", направленной против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке. Солдаты запустили 26 беспилотников и 5 баллистических ракет в направлении Бахрейна, ОАЭ и Кувейта.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп анонсировал большую волну ударов по Ирану в ближайшее время. Причем он подчеркнул, что Вашингтон пока еще не начинал сильно бить по республике.

