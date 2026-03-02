Силуанов призвал хранить часть средств в надежных финансовых активах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы//Денис Гришкин

При инвестировании нужно действовать разумно и держать часть средств в надежных инструментах, например, гособлигациях или облигациях крупных компаний. Таким советом в интервью с "Вестями" поделился министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что так у человека появится надежная подушка безопасности. Другую часть средств можно вложить в более рискованные активы, где потенциальная доходность выше, но и риск потерь больше.

Силуанов также призвал желающих инвестировать следить за ситуацией на финансовом рынке и в отдельных отраслях экономики. По его мнению, тем, кто следит за динамикой развития определенных отраслей и компаний, стоит вкладываться в "понятные бизнесы", которые дают устойчивую доходность и хорошие результаты.

Министр также отметил рост участия людей в инструментах финансового рынка в последние месяцы. Объем средств на банковских вкладах превысил отметку в 60 триллионов рублей, добавил Силуанов. Вклады, по его словам, по-прежнему являются основным инструментом для сбережений.

"Проценты хорошие, ставки высокие, надежно. И по мере того, как процентные ставки будут снижаться, а мы делаем все, чтобы кредиты были более доступными для экономики, чтобы это тоже был дополнительный инструмент для инвестиций, ставки будут снижаться. Поэтому и интерес людей, возможность заработать будет смещаться от сбережений в банках к фондовому рынку", – сказал глава Минфина.

Ранее в Банке России выступили за создание реестра финансовых инфлюенсеров. Как отмечал регулятор, известные блогеры могут не обладать достаточной экспертизой и выдавать рекламные материалы за личное мнение. В документе также предложили ввести маркировку на материалы, размещаемые по заказу финансовых организаций, и установить критерии профессиональной деятельности для авторов таких публикаций.