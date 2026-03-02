Синоптик Ильин опроверг вероятность сильных подтоплений из-за таяния снега в Москве

Синоптики рассказали о начале оттепели в столичном регионе. Вместе с тем эксперты предупредили, что при такой погоде есть риски подтоплений дачных участков. Как защитить их от последствий таяния снега, расскажет Москва 24.

Тенденция к потеплению?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рекордные сугробы, выросшие в Москве за зиму, весной превратятся почти в 5 миллионов кубометров воды. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что такого объема хватило бы, чтобы заполнить 50-этажный небоскреб, 2 тысячи олимпийских бассейнов или десятую часть озера Селигер.

"При таком обильном снеготаянии жителей столичного региона, Центральной России и сопредельных регионов ждет бурное "пробуждение" водоемов и, как следствие, активное и опасное весеннее половодье", – предупредил метеоролог.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в разговоре с Москвой 24 рассказал, что скорость таяния снега напрямую зависит от температурного фона.

"В предстоящую рабочую неделю, с понедельника по пятницу, погода в московском регионе будет носить циклональный характер. Ожидается преобладание облачности с небольшими осадками. Днем они будут выпадать в виде мокрого снега или снега с дождем", – сказал эксперт.

По его словам, температура воздуха со 2 по 5 марта днем будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов. Однако 6-го числа ожидается похолодание: столбики термометров могут опуститься до минус 1–6.

Также эксперт отметил, что в ближайшие сутки средняя температура будет превышать норму на 1–4 градуса, но к концу недели она приблизится к нормальным значениям. Сегодня, 2 марта, норма составляет минус 4 градуса, а фактическая температура будет около 0 – минус 2 градусов, подчеркнул эксперт.

"В ночные часы на протяжении всей недели будут наблюдаться слабоотрицательные температуры. В ночь с понедельника на вторник минимальный показатель составит около минус 1 градуса, в последующие ночи может похолодать до минус 2–7. Наиболее сильные морозы вероятны в пятницу", – добавил Ильин.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Снеготаяние будет проходить достаточно умеренно. В дневные часы при околонулевых температурах процесс будет сдержанным, а в среду и четверг, когда воздух может прогреваться до плюс 3–5 градусов, интенсивность увеличится. Однако в ночные часы при возвращении заморозков таяние будет приостанавливаться.

Таким образом, о существенном половодье и паводках говорить пока рано, обратил внимание Ильин.

"Естественное половодье бывает каждую весну, но для паводка нужны более интенсивные процессы, которых на ближайшую неделю не предвидится", – отметил синоптик.

Также, по прогнозам, в начале второй декады возможно кратковременное похолодание: ночные температуры могут опускаться ниже минус 10 градусов, а днем будет около минус 5–10. Однако это продлится недолго – максимум пару дней. Таким образом, пока нет устойчивой тенденции ни к планомерному потеплению, ни к похолоданию. Скорее, ровный ход температуры с возможными краткосрочными колебаниями, заключил Ильин.

Никакой катастрофы?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эколог Илья Рыбальченко рассказал Москве 24, что в преддверии возможных паводков дачникам стоит оценить свои участки.





Илья Рыбальченко эколог Высокие они или низкие, какая там почва – песчаник (легко впитывает воду) или глина (водоупор). В последнем случае вода впитывается плохо и идет вдоль поверхности.

В то же время эколог обратил внимание, что природа приспособлена к таким катаклизмам. Те же овраги и ручьи формировались именно талыми водами.

"Сейчас оснований говорить о катастрофе нет, интенсивного таяния не происходит. Температура относительно невысокая: днем снег тает, ночью подмерзает. Вода впитывается, снег снова тает – процесс идет планово", – пояснил он.

Серьезная опасность могла возникнуть, если бы наступило резкое потепление. На сегодняшний день подобного не предвидится, резюмировал Рыбальченко.

Для защиты дачного участка от подтоплений эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала заранее подготовить дренажную систему.

"Самое простое – канавы вокруг участка. Они есть у большинства, но часто не справляются с большим объемом воды. Более эффективный вариант – дренажная разводка: система труб, проложенных под участком, которая отводит воду в место с пониженным уклоном", – сказала она Москве 24.

Из других вариантов специалист порекомендовала вырыть дренажную яму глубиной около полутора метров в самой нижней части участка, засыпать щебнем, а сверху землей – вся вода будет фильтроваться и уходить туда.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Если же ничего не подготовлено, остается только одно – попытаться перераспределить снег. Стоит откидывать его туда, где подтопление не так критично: подальше от ценных растений, дорожек и коммуникаций.

Вместе с тем откачивать воду в начале марта нереально: в большинстве случаев шланги еще в заледеневшем состоянии, а минусовые температуры будут чередоваться с плюсовыми.

"Единственное, что можно сделать, – заранее занести шланг и насос в подвал. В середине марта туда обычно начинает поступать вода, и, если оборудование уже на месте, можно быстро все откачать. В подвале всегда "плюс", поэтому система будет работать", – добавила специалист.

В то же время Воронова призвала не переживать по поводу растений, высаженных на участке ранее.

"С зимними посадками, такими как чеснок, все должно быть в порядке. Грядки обычно делают чуть выше уровня земли, часто в коробах с бортиками. Вода там застаиваться не будет – она уйдет на уровень ниже. Кратковременное затопление на три-четыре дня не страшно", – пояснила садовод.

Если же потоп длится больше пяти дней, растения могут "утонуть". Но это зависит от того, сколько именно вода будет стоять над уровнем посадок, заключила Воронова.

