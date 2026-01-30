Биолог Воробьев предупредил об опасностях паводка для урожая в столичном регионе

В России существует риск обильных паводков будущей весной из-за крупных снегопадов, предупредили эксперты. Затронет ли явление столицу и как подготовить дачный участок, расскажет Москва 24.

Факторы риска

Обильные снегопады, которые зафиксированы нынешней зимой, могут спровоцировать серьезные паводки весной. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на эколога Илью Рыбальченко.





Илья Рыбальченко эколог Итоговая ситуация будет зависеть от множества факторов: характера таяния снега, температуры воздуха, состояния почвы, работы гидротехнических сооружений и других условий.

По словам эксперта, риск затоплений особенно высок в Оренбургской области из-за рекордного снежного покрова и рисков сбоев на Ириклинском водохранилище. Также под угрозой Челябинская область, в которой обильные снегозапасы угрожают ранним вскрытием рек. Кроме того, сложная ситуация в Иркутской области с превышающими норму запасами снега и льда, а также Тверской, где снежный покров почти вдвое выше среднего, отметил Рыбальченко.

Традиционно подверженными паводкам остаются Курганская, Тюменская области и Алтайский край, где к высоким снежным накоплениям добавляется риск ледовых заторов, добавил эколог.

Ранее рекордные значения по осадкам зафиксировали в столичном регионе. По данным Метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова, январь 2026-го стал самым снежным за 203 года.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов 30 января достигла 61 сантиметра. Это повторение рекорда 1994 года, отметил эксперт.

"Риски для инфраструктуры"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Паводки в столичном регионе этой весной практически неизбежны из-за высоты снежного покрова более чем в 60 сантиметров. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

"Хотя интенсивность паводка зависит от режима таяния – сочетания температуры и осадков – такой объем снега все равно гарантирует серьезные последствия. Если потепление будет резким и сопровождаться теплыми дождями, снег сойдет за несколько дней, вызвав стремительный и высокий паводок. Если же температура начнет подниматься постепенно, а сильных дождей не будет, процесс растянется, что несколько смягчит пик, но не отменит его", – подчеркнул специалист.





Виктор Данилов-Данильян научный руководитель Института водных проблем РАН Гидротехнические системы, включая четыре Москворецких водохранилища, будут заполнены до предела, чтобы частично сдержать паводок в нижнем течении Москвы-реки. Однако это не предотвратит подтопление пойменных территорий.

В то же время, по его словам, паводок может принести даже пользу. Эксперт объяснил это тем, что после нескольких маловодных лет обильные талые воды способны пополнить Волгу, соединенную с Москвой-рекой каналом имени Москвы. Как следствие, стабилизируется уровень Каспийского моря, что было бы благоприятным поворотом в долгосрочной перспективе.

"Прогнозов по срокам начала паводка пока нет – делать их в конце января преждевременно. Необходимо дождаться более точных метеоданных на март и апрель. Однако уже сейчас ясно, что готовиться к высокому паводку нужно обязательно", – добавил Данилов-Данильян.

Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, что столицу от паводков надежно защищает система шлюзов канала имени Москвы, которая позволяет сбрасывать лишнюю воду в водохранилище.

"Благодаря этому повторение масштабного наводнения, подобного произошедшему в Москве в 1908 году, практически исключено. Однако в Московской области, где снега этой зимой выпало много, риски подтоплений в период таяния остаются высокими", – сказал Воробьев Москве 24.

В связи с этим эксперт рекомендовал садоводам заранее начать подготовку к периоду паводков.





Михаил Воробьев биолог, агроном Нужно прочищать дренажные канавы и освобождать их от снега, а в перспективе – обустраивать системы мелиорации. Если участок расположен в низине, стоит быть готовым к тому, что добраться до него в паводок получится только на лодке.

По словам Воробьева, для огородных однолетних культур, включая подзимний чеснок, тюльпаны и нарциссы, кратковременное подтопление на 1–3 дня не критично. Однако, если вода стоит неделями, растения могут погибнуть.

"Хуже обстоит дело с многолетними плодовыми деревьями и кустарниками: их корни страдают от длительного затопления, что приводит к гибели или долгому восстановлению. Поэтому в регулярно подтапливаемых низинах разбивать плодовый сад не стоит – лучше сосредоточиться на однолетних овощных культурах", – добавил агроном.

Если паводок затянется, радикальных мер по спасению уже высаженных многолетников практически нет. Остается лишь учитывать этот опыт на будущее и корректировать набор культур в соответствии с микрорельефом участка, заключил Воробьев.

