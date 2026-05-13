Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:54

Происшествия

Площадь пожара на Вернисажной улице увеличилась до 3 тысяч "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Площадь пожара на улице Вернисажная в Москве достигла 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняют непростая планировка и конструктивные особенности строения, а быстрому распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

Как уточнили представители администрации объекта, людей внутри здания нет. Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию возгорания.

Изначально площадь пожара составила 200 "квадратов". Затем огонь распространился до 1 тысячи квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 5 человек. По данным СМИ, пожару был присвоен третий ранг сложности.

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика