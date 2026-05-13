00:49

Происшествия

Пять человек эвакуировали из горящего здания на Вернисажной улице в Москве

Видео: Москва 24

Металлокаркасное строение загорелось на Вернисажной улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Изначально в ведомство поступила информация о возгорании в доме № 6 на площади 200 квадратных метров, однако позже огонь распространился до тысячи "квадратов". Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 5 человек.

К ликвидации огня привлечены более 100 специалистов и 30 единиц техники. Также в готовность приведены 2 вертолета Московского авиационного центра.

Отмечается, что рядом с местом происшествия находятся стадион "Измайлово" и культурно-развлекательный комплекс "Измайловский кремль".

При этом ранее СМИ сообщили о пожаре непосредственно в "Измайловском кремле". По словам очевидцев, в районе происшествия наблюдаются густой черный дым и открытое горение.

происшествияпожаргород

