Умер телеведущий Владимир Молчанов

Телеведущий Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил его друг, журналист и писатель Юрий Рост.

Владимир Молчанов – советский и российский тележурналист, диктор, получивший широкую известность как автор и ведущий культовой передачи "До и после полуночи", выходившей в эфир в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Также Молчанов работал на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, вел информационные и публицистические программы. В разные годы был комментатором, обозревателем, автором документальных фильмов.

За вклад в развитие отечественной журналистики он был не раз отмечен государственными и профессиональными наградами.